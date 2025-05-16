Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций HeadHunter

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты эмитента за 1К25 по МСФО совпали с нашими и рыночными ожиданиями по выручке и скорректированной EBITDA, однако планы по выплате промежуточных дивидендов стали положительным сюрпризом. Ожидания менеджмента на год отражают текущую макроэкономическую ситуацию и высокую базу, но мы отмечаем, что бизнес-модель компании позволит ей существенно выигрывать в сценарии восстановления экономической активности, когда процентные ставки снизятся до обычного уровня", - говорится в обзоре эксперта.

HeadHunter, кроме того, указывает Белов, впервые представил результаты сегмента HRtech, который за 1К25 продемонстрировал рост выручки на 180% г/г (до 528 млн руб.).

Доходы от основного бизнеса поднялись на 8% г/г (до 9,1 млрд руб.) за счет роста средней выручки на клиента (ARPC).

"Мы позитивно оцениваем результаты и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет аналитик банка.

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