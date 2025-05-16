Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 470 рублей за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Мы оцениваем финансовый результат эмитента за 1К25 как очень хороший: чистая прибыль оказалась выше наших ожиданий на 11%. Рентабельность капитала в 30,1% заметно превышает ориентир самого банка на 2025 год ("выше 20%")", - отмечает эксперт.

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