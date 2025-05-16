.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
16 мая 2025 года 11:29

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ADS Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 150,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", указывает эксперт.

"Вышедшая квартальная отчетность компании выглядит смешанно. С одной стороны, маржинальность Alibaba перешла к восстановлению, с другой - генерация свободного денежного потока и, как следствие, объем программы buyback заметно снизились. В то же время рост капитальных затрат, который вызвал снижение FCF, связан с плановым увеличением инвестиций в развитие облачного направления и связанных с ИИ технологий, что соотносится со стратегией компании, - пишет Кауфман в обзоре. - На наш взгляд, Alibaba остается ставкой на рост рынка ИИ и при этом имеет умеренную оценку - прогнозный EV/EBITDAсоставляет 8,4".

Ключевой риск для компании, указывает аналитик "Финама" - возможность замедления темпов роста китайской экономики и дефляции. Кроме того, на акции негативно могут повлиять возобновление регуляторного давления, конкуренция со стороны JD.com Inc. и Pinduoduo и торговые войны с США.

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
16 мая 2025 года 19:01
Курс пары рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Курс пары рубль/юань, скорее всего, будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе укрепился, несмотря на ухудшение ожиданий по геополитике и снижение цен на нефть, - пишут эксперты в комментарии. - Пара...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 18:30
Бонды ГТЛК привлекательны для покупки - "БКС МИ"
Облигации АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выпусков 001Р-07 и 001Р-08 привлекательны для покупки, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Лизинговая госкомпания ГТЛК поддерживает транспортную отрасль РФ. Выпуски компании 001Р-07 и 001Р-08 с фиксированным купоном...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 18:05
SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ростелекома
SberCIB Investment Research сохраняет подтверждает оценку "покупать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. "Ростелеком" раскрыл результаты 1К25: выручка и OIBDA - на уровне ожиданий аналитиков, чистая прибыль - чуть лучше...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 17:32
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "ФосАгро" на фоне опубликованной отчетности за 1К25 по МСФО, сообщается в обзоре. "ФосАгро" опубликовала отчетность за 1К25 по МСФО, показав значительный рост прибыли в квартальном и годовом выражении на фоне отмены 10%-ной...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии главного аналитик банка Дмитрия Трошина. Согласно заявлениям менеджмента компании, выручка в 2025 году вырастет на 8-12% год к году. При этом рост выручки замедлится во втором...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 16:34
Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ - "Финам"
Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Несмотря на сохранение большого числа факторов неопределенности, эксперты ожидают довольно неплохих финансовых результатов от российских банков по итогам 2025 года. Рекорд прошлого года по...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 16:04
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5870-5980 пунктов в пятницу, прогнозируется умеренный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. "Ввиду сохраняющейся неопределенности в отношении...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:34
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Компания стабильно платит дивиденды и проводит программу обратного выкупа...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:02
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ФосАгро
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7141 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой. "ФосАгро" раскрыла производственные и финансовые результаты за 1К25, которые совпали с нашим прогнозом, но оказались...    читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:31
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций "ЕвроТранса" и целевую цену на уровне 200 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 61%, сообщается в обзоре ивесткомпании. В 2025 году руководство "ЕвроТранса" ожидает снижения темпов роста выручки и EBITDA во всех...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.