"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций HeadHunter

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер", на горизонте года бумаги эмитента - хорошая идея для покупки, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Результаты компании за первый квартал текущего года совпали с нашими ожиданиями. В целом HeadHunter довольно хорошо проходит кризисные периоды. А восстановление экономической активности, как правило, сопровождается значимым скачком числа клиентов и выручки, как это было в 2021 и 2023 годах", - отмечают эксперты.

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