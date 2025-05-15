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15 мая 2025 года 19:01
Курс рубля останется относительно крепким в течение 1-2 месяцев независимо от вектора геополитических ожиданий - ПСБ
Курс рубля останется относительно крепким в течение ближайшие 1-2 месяцев независимо от вектора геополитических ожиданий, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "В апреле спрос на иностранную валюту обновил локальные минимумы. Данных по импорту пока нет, но можно предположить, что он остается умеренным, - отмечает эксперт. - Снижение спроса на валюту также может объясняться дальнейшим расширением рублевых схем расчета за импорт. По данным Банка России, в марте 2025 года в рублях проводилось 50,4% импорта против 39,4% в марте 2024 году". Обычно в марте-апреле импорт начинал усиливаться после сезонного охлаждения в начале года, но с конца 2024 года импорт остается под давлением продолжительной жесткой ДКП и ухудшения доступа к кредитам, подчеркивает Попов. Аналитик допускает, что усугубляет ситуацию общее охлаждение экономической активности в России и осторожность бизнеса к инвестициям. "Такая комбинация факторов может позволить курсу рубля оставаться относительно крепким ближайшие 1-2 месяца независимо от вектора геополитических ожиданий", - прогнозирует аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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