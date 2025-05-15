"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 3400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги МКПАО "Хэдхантер" с целью 3400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,42%, стоп-приказ: 2950 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается по МСФО за I квартал 2025 года. Аналитики ожидают прирост выручки на 11% и EBITDA -2,4%.

"С технической точки зрения слом нисходящего тренда произошёл после пробоя линии сопротивления. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2950 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,49", - указывают в "Финаме".

МКПАО "Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

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