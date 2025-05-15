Банк ПСБ повысил целевую цену обыкновенных акций Сбербанка до 383 руб., "префов" - до 381 руб. за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

Сбербанк в апреле 2025 года заработал 138 млрд руб. (+5,1% к апрелю 2024 года); за 4 месяца 2025 года - 542 млрд руб. (+9,5% г/г).

"На фоне сохранения жестких условий ДКП прирост кредитных портфелей в апреле замедлился, однако эффективность банка по-прежнему остается на высоком уровне при сохранении чистой процентной маржи (NIM) вблизи прошлогодних значений и снижения кредитного риска (COR) до минимума с 2023 года. (1,2%)", - отмечает эксперт.

Аналитики ПСБ повысили прогноз по чистой прибыли Сбербанка на 2025 год с 1,5 до 1,6 трлн руб., а также целевую цену обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. до 383 руб. с потенциалом роста ~26% (по привилегированным акциям - 381 руб.) с рекомендацией "покупать".

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