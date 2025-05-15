Положительным катализатором для акций Ростелекома может стать IPO цифровых сегментов - "Т-Инвестиции"

Положительным катализатором для акций "Ростелекома" может стать IPO цифровых сегментов, отмечается в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Марьяны Лазаричевой.

Телекоммуникационная компания отчиталась за первый квартал и весь 2024 год: динамика выручки по итогам первого квартала снизилась (+9,4% г/г против +11,7% в 4 кв). Основными драйверами роста остаются сегмент мобильной связи (+9% г/г) и цифровые решения (+21% г/г).

В центре внимания остается вопрос дивидендов компании по итогам 2024 года. "По нашим расчетам, дивиденд на обыкновенную акцию может составить 3,5 рублей (доходность к текущей цене - 6%). А по привилегированным акциям мы ожидаем выплату в размере 6,2 рублей (доходность 11%), - отмечает эксперт. - Положительным катализатором для акций может стать IPO цифровых сегментов, но оно будет возможно только при развороте ключевой ставки".

В целом стратег сервиса нейтрально оценивает акции "Ростелекома", учитывая высокий уровень долговой нагрузки и отрицательное значение свободного денежного потока. Однако, при смягчении денежно-кредитной политики Лазаричева видит возможности для роста котировок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.