"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Полюса против Норникеля"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса"/Шорт в бумагах ГМК "Норильский никель", открытую 2 апреля 2025 года, говорится в обзоре аналитика Кирилла Чуйко.

"Парная идея за полтора месяца показала спред в 5,7% или 4,3% с учетом стоимости фондирования. Мы в большей степени делаем ставку на коррекцию в бумагах Норникеля. Они по-прежнему выглядят неоправданно дорого: при текущих ценах на металлы и курсе оценка по мультипликатору Р/Е в три раза выше, чем среднее значение (7х), - указывает эксперт. - По нашим расчетам, даже если рубль ослабнет до 100 руб./$1, оценка ГМК по Р/Е все равно будет вдвое превышать средний уровень. Ждем, что рынок учтет это в котировках".

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