Курс рубля среднесрочно может уйти в диапазоны 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб./юань - БКС Экспресс

Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб. за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса экспорта/импорта, констатирует аналитик. Поддержку курсу нацвалюты оказывает все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, есть и фактор снизившейся геополитической риск-премии на фоне надежд на урегулирование конфликта, отмечает Зельцер.

Однако он обращает внимание, что к лету факторы могут поменять вектор и снизить поддержку рубля.

"Ожидаем сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюты от импортеров. 13 мая ЦБ сократил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, менее чем через месяц регулятор может приступить к монетарному послаблению. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1, юань способен вернуться в границы 11,5-12 руб. за юань", - пишет эксперт в обзоре.

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