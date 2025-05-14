Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле;

- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти;

- еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- Дональд Трамп может сделать официальное заявление по Ирану и ОПЕК+;

- квартальные результаты Cisco Systems Inc.;

- США и Китай взаимно снижают торговые пошлины;

- ЕС намерены согласовать 17-й пакет санкций против России.

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