Ужесточение санкций США против Ирана может "довести" цену нефти до $75/барр. Brent - Freedom Finance Global

Ужесточение санкций США против Ирана может "довести" цену нефти до $75 за баррель Brent, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"США во вторник ввели санкции в отношении судоходной компании, которая, по их мнению, отправила миллионы баррелей иранской нефти в Китай, - отмечает эксперт. - В Госдепе также заявили, что продолжат оказывать санкционное давление на Тегеран. Новые ограничения усиливают геополитическую напряженность на нефтяном рынке и опасения относительно сокращения предложения".

По мнению Чернова, в краткосрочной перспективе усиление санкционного давления на Иран способно поддержать нефтяные цены и подтолкнуть их к росту в район $70 за баррель Brent. Если США продолжат расширять ограничительные меры, включая вторичные санкции против покупателей и посредников, черное золото может протестировать уровень в $75.

"Однако для устойчивого роста котировок необходимы дополнительные триггеры, такие как снижение добычи другими странами, или обострение конфликта на Ближнем Востоке, - уточняет аналитик. - Однако страны ОПЕК+ сейчас наращивают объемы добычи, поэтому пока такой рост выглядит маловероятным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.