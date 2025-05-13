Начало смягчения ДКП ЦБ РФ вероятно в июне-июле 2025г - инвестбанк "Синара"

Начало смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России вероятно в июне-июле текущего года, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

"На наш взгляд, члены совета директоров ЦБ РФ не хотят попасть в ситуацию, когда, слишком быстро и значительно снизив ключевую ставку в 2025 году, им придется повышать ее в 2026 году из-за макроэкономических условий, которые не выглядят стабильными. Считаем, что регулятор будет уменьшать ставку в текущем году осторожно (небольшими шагами), до 18% годовых. Начать смягчение денежно-кредитной политики он может в июне-июле", - пишет эксперт.

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