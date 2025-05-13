Мосбиржа, вероятно, сможет выплатить дивиденды за 2025г - Freedom Finance Global

"Московская биржа", вероятно, покажет сильные финансовые результаты по итогам текущего года и сможет выплатить дивиденды владельцам ее акций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Количество клиентов-физлиц на рынке ценных бумаг у брокеров, работающих на Московской бирже, продолжает уверенно расти и уже превысило 25% от населения страны, что для российского фондового рынка очень высокий показатель, констатирует эксперт.

Наиболее востребованными ценными бумагами у россиян в текущем году по-прежнему являются корпоративные облигации, отмечает Мильчакова. В них в апреле было инвестирована 168,4 млрд руб., что на 90% превысило аналогичный показатель 2024 года.

Еще почти 10,6 млрд руб. россияне в прошлом месяце вложили в биржевые фонды, объем инвестиций в акции составил 23,8 млрд руб.

"Несмотря на высокий уровень процентов по вкладам, востребованность инвестиций в ценные бумаги, в том числе такой рискованный инструмент, как акции, у россиян остается весьма высокой. Мы считаем, что по итогам 2025 года "Московская биржа" покажет сильные финансовые результаты и сможет выплатить дивиденды", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.