Акции Полюса в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время справедливо оценены рынком, при этом в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России бумаги могут показать положительную динамику, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Высокая стоимость золота поддерживает финансовые результаты всех золотодобывающих компаний, при этом необходимо учесть, что на фоне укрепления отечественной валюты цена золота в рублях снизилась с начала года с 300 до 260 тысяч рублей за унцию, - пишут эксперты в комментарии. - Среди российских золотодобытчиков мы выделяем акции "Полюса". Однако, учитывая текущий уровень котировок, считаем, что в настоящее время акции эмитента оценены рынком справедливо, но в случае смягчения денежно-кредитной политики Банка России бумаги "Полюса" могут показать положительную динамику".

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