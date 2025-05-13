Основные "бычьи" факторы могут быть уже учтены в цене золота - "Велес Капитал"

Основные "бычьи" факторы в текущий момент могут быть уже учтены в котировках золота, при этом с фундаментальной точки зрения интерес к драгметаллу может вырасти в случае новых торговых или геополитических обострений, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения цены на золото в мае не смогли преодолеть достигнутый в апреле исторический максимум в $3509,9 за тройскую унцию. В последние сессии котировки находятся под нисходящим давлением, в том числе из-за укрепления доллара и возможности развития как минимум краткосрочного коррекционного роста американской валюты", - констатирует эксперт.

Кроме того, отмечает Кожухова в обзоре, негативное влияние на золото оказывают недавние торговые договоренности США с Китаем и Великобританией, вызывающие фиксацию прибыли в защитном активе.

"Гистограмма и линии MACD дневного графика по золоту при этом перешли к снижению, а недельного остановили рост на положительной территории, указывая на риски возвращения цен к падению, сигналом в пользу чего стала бы стабилизация котировок ниже $3200. При подобном сценарии следующей целью коррекции мог бы стать район $3000 (средняя полоса Боллинджера недельного графика), где будет определяться судьба среднесрочного тренда", - указывает аналитик инвесткомпании в материале.

Интерес к золоту с фундаментальной точки зрения может вырасти в случае новых торговых или геополитических обострений, в то время как в текущий момент основные "бычьи" факторы по драгоценному металлу уже могут быть учтены в ценах, заключает эксперт "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.