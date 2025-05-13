SberCIB исключил из топ-10 акций РФ Интер РАО, добавил ГК ПИК и Совкомбанк

SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, включив в подборку бумаги "ГК ПИК" и Совкомбанка, а также удалив "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в состав вошли "ГК ПИК" и Совкомбанк, "ММК", "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", "ИКС 5" и "Аэрофлот".

"Бумаги "Интер РАО" покидают подборку: мы решили сосредоточиться на компаниях, которые могут стать бенефициарами ожидаемого начала снижения ключевой ставки, - отмечается в комментарии. - В топе - акции "ГК ПИК". Ждем, что с 2026 года рынок недвижимости начнет расти благодаря смягчению монетарной политики, при этом снижение цен на недвижимость в этом году мы не прогнозируем".

Также эксперты инвестбанка считают, что Совкомбанк в ближайшие годы может расти быстрее сектора. Причина - переход ЦБ к снижению ключевой ставки, который, возможно, приведет к увеличению чистой процентной маржи банка.

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