"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Займера" с целью 181 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МФК "Займер" с целью 181 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3-х месяцев 2025 года в размере 4,58 руб. на одну обыкновенную акцию, отмечают аналитики. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 26 июня 2025 года. Дивидендная доходность может составить 2,98%.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 140 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - указывают эксперты "Финама".

МФК "Займер" - российская финтех-компания, специализирующаяся на выдаче PDL- и installment-займов.

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