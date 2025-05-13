Дивиденды ЕМС могут составить 35-50 руб. на акцию - Freedom Finance Global

Дивиденды "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) могут составить 35-50 руб. на акцию, полагает Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По мнению эксперта, совет директоров МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) 15 мая может вернуться к обсуждению дивидендных выплат после трехлетнего перерыва, так как макроэкономическая и корпоративная структура этому благоприятствуют. Если соответствующее решение будет принято, то аналитик прогнозирует дивиденд в диапазоне 35-50 руб. на акцию, то есть в базовом сценарии - 45 руб.

"Не исключено, что компания направит на дивиденд 50% прибыли, тем более что в прошлом году ее капитальные затраты сократились на 69% г/г, до 5,1 млн евро, - пишет Чернов. - Рост выручки от основной медицинской деятельности, высокая маржинальность и рост доходов амбулаторных и высокомаржинальных направлений делают такие выплаты устойчивыми в будущем. Ранее в качестве одной из причин отказа от распределения прибыли руководство компании называло жесткую денежно-кредитную политику Банка России, которая пока не изменилась".

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