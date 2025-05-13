"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Hongfa Technology Co., Ltd с целевой ценой CNY34,36 в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3% от текущего ценового уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"Компания остается финансово устойчивой, демонстрируя сильные показатели и стабильные темпы прироста выручки, выигрывая за счет расширения международного присутствия и масштабных инвестиций в инновационные разработки, - пишет эксперт. - При этом существуют сложности с ростом цен на сырье и риски рецессии на фоне торговых войн. На данный момент компания оценена справедливо. Ключевой фактор роста - масштабное инвестирование в инновационные разработки, рост спроса на продукцию и развитие международных производственных баз".

Hongfa Technology Co., Ltd - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов. Компания является одним из крупнейших производителей реле в мире, поставляющим продукцию более чем в 120 стран.

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