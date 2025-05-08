"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Аренадата на уровне 250-260 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций ПАО "Группа Аренадата" на уровне 250-260 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Выручка эмитента в 1К25 ожидаемо сезонно слабая, констатируют эксперты. Квартальный убыток связан с тем, что расходы распределены по году относительно равномерно в отличие от доходов. По оценке менеджмента, больше 70% выручки будет приходиться на второе полугодие (против 61% в 2024 году).

"По нашим расчетам, исходя из сезонности и результатов за 1К, выручка за весь 2025 год может составить 8,3-9,6 млрд руб." - указывают аналитики.

"У нас позитивный взгляд на акции компании на долгосрочную перспективу. Сохраняем цель на двенадцать месяцев в 250-260 рублей за бумагу", - говорится в обзоре экспертов телеграм-канала.

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