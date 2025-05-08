Цена акций X5 сохраняет потенциал роста до 3900-4000 руб. - "Мои Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют потенциал роста до 3900-4000 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Отчетность эмитента за первый квартал 2024 года по МСФО оказалась слабее рыночных и наших ожиданий. Мы сохраняем положительный взгляд на компанию из-за сильного роста и, по нашим оценкам, 30%-ной дивидендной доходности на ближайшие двенадцать месяцев. По-прежнему видим потенциал для подъема котировок акций до 3900-4000 рублей за штуку на горизонте года", - пишут эксперты в комментарии.

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