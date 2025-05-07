X5 по-прежнему торгуется с привлекательными мультипликаторами за 2025 год - "Эйлер АТ"

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по-прежнему торгуется с привлекательными мультипликаторами за 2025 год с учетом сильного профиля роста компании и высокого дивидендного потенциала, говорится в комментарии аналитиков "Эйлер Аналитические Технологии" Марии Колбиной, Николая Ковалева и Антона Соловкина.

"Группа X5 показала слабые финансовые результаты за первый квартал текущего года. По итогам января-марта, EBITDA группы сократилась до 50 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 4,7% (минимум за 18 лет). Сказался рост расходов на персонал на фоне сложного рынка труда", - пишут эксперты.

Долговая нагрузка X5 повысилась до 1,1x (чистый долг/EBITDA), а процентные платежи увеличились практически вдвое за счет роста общего долга и рефинансирования обязательств под более высокие ставки. В совокупности это обусловило снижение чистой прибыли на 24% (год к году), до 18 млрд руб., отмечается в комментарии.

"Динамика расходов на персонал одновременно с увеличением процентных платежей несут негативные риски для годовых результатов, - считают эксперты. - Сохранение агрессивных темпов развития в сегменте e-grocery и расширение сети жестких дискаунтеров "Чижик" могут скорректировать рентабельность по EBITDA".

Вместе с этим аналитики "Эйлер АТ" ожидают рекордных капитальных расходов: новые заимствования в совокупности с рефинансированием текущих обязательств по более высоким ставкам, по их мнению, могут привести к дополнительному росту процентных платежей.

"Сейчас внимание инвесторов сосредоточено на выплате накопленного дивиденда - 648 рублей на акцию (доходность 20%) с датой закрытия реестра 9 июля, - указывают эксперты. - Новая дивидендная политика предполагает общую дивидендную доходность за 12 месяцев на уровне 31%. Текущие мультипликаторы EV/EBITDA в 4,3x и P/E в 8,5x за 2025 год по-прежнему считаем привлекательными с учетом сильного профиля роста компании и высокого дивидендного потенциала".

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