Финам" сохраняет рейтинг акций Edison International на уровне "держать"

Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Edison International и целевую цену на уровне $77,2 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 40,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Edison International за первый квартал 2025 года оказался сильным: чистая прибыль превысила ожидания рынка, чему способствовали, в частности, компенсации за убытки от прошлых природных бедствий, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее инвестиции в акции компании остаются сопряженными с повышенными рисками из-за неопределенности вокруг расследования причин январских пожаров в Калифорнии и возможных последствий для Edison International. В этом контексте ключевое значение будет иметь не только степень причастности компании к возгораниям, но и оценка регуляторами эффективности предпринятых ею мер по предотвращению подобных инцидентов".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг.

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