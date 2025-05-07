"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Exelon Corp. с прогнозной стоимостью $51,4 за штуку c потенциалом роста на 11,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Exelon представила сильный отчет за 1-й квартал 2025 года, а менеджмент подтвердил свой среднесрочный прогноз по финансовым результатам, - отмечает эксперт. - Акции компании сохраняют потенциал роста и выглядят привлекательно для инвесторов, желающих защититься от возросшей волатильности на американском рынке".

Exelon - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей.

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