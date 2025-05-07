Рынок ОФЗ продолжит консолидироваться в ожидании геополитических новостей - ПСБ

Рынок ОФЗ в среду продолжит консолидироваться в ожидании геополитических новостей, отмечает в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Продажи ОФЗ приостановились после снижения индекса RGBI 5 торговых сессий подряд - индекс практически вернулся к значениям начала апреля, - констатирует эксперт в комментарии. - В среду также ожидаем консолидации индекса на достигнутых уровнях в ожидании новостей по геополитическому треку в течение праздничных выходных".

Минфин в среду предложит рынку 10-летний классический выпуск, однако на фоне падения объемов торгов на вторичном рынке ОФЗ практически вчетверо, существенного спроса на выпуск аналитик банка не ожидает.

На фоне возросшей неопределенности Грицкевич сохраняет рекомендацию по наращиванию позиции в коротких корпоративных выпусках и квазивалютных облигациях.

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