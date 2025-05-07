Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится в среду над уровнем 2800п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержит в среду над уровнем 2800 пунктов, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи после пяти сессий безостановочного падения на 10% во вторник смог отскочить, - напоминает аналитик. - С минимума у 2730п бенчмарк взлетал к 2840п, закрытие вечерней сессии прошло выше поддержки 2800п, и за вторник почти +3%. Поддержку рынку оказал сырьевой фактор - нефть быстро выкупилась с многолетнего дна: баррель из-под $59 отскочил к $63. Драйвером восстановления акций стал и анонс переговоров президентов РФ и Китая 8 мая - помимо обсуждения острых вопросов геополитики, может быть поднята тема усиления энергетического сотрудничества".

По мнению Зельцера, обороты на отскоке больше объемов на падении несколько обнадеживают, но впереди длинные выходные, и основные операторы рынка могут воздержаться от активных действий вплоть до понедельника.

"Скорее всего, в среду индекс сохранится над 2800п, а если в ближайшие сессии не реализуются угрозы с внешнего контура, то бенчмарк на будущей неделе возьмет курс к 2900п или даже выше, - прогнозирует эксперт. - Но это краткосрочно. А долгосрочно и инвестиционно - таргет 3400п с учетом дивидендов предполагает от текущих уровней свыше +20%".

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