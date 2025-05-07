Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом;

- производственные заказы Германии в марте (09:00 МСК);

- ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12:00 МСК);

- розничные продажи еврозоны в марте (12:00 МСК);

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- заседание ФРС (21:00 МСК) и пресс-конференция регулятора;

- квартальные результаты Uber Tech, Walt Disney, Occidental.

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