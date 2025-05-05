Весь негатив для нефти уже включен в текущие цены - "Финам"

Весь негатив для нефти уже включен в текущие цены, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"В начале этой недели ценник на нефть марки Brent упал до $59/барр. против закрытия на $61,4/барр. в конце прошлой недели,- констатирует эксперт. - Это случилось из-за того, что альянс стран ОПЕК+ намерен еще больше ускорить рост добычи нефти. Это приводит к срыву цен поскольку увеличение объемов поставок сырья на рынок, идет параллельно с неопределенными перспективами спроса на нефть из-за торговых войн. В совокупности такие действия ОПЕК+ усиливают ожидания участников нефтяного рынка, что глобальный баланс спроса и предложения движется к профициту, а значит более низким ценам".

Кроме того, производители за пределами нефтяного картеля, такие как Канада и Гайана, по прогнозам, также нарастят добычу в этом году, отмечает аналитик. В ситуации слабых надежд на скорый прорыв в торговых переговорах между США и Китаем все это, по мнению Потавина, создает предпосылки для того, чтобы диапазон цены на нефть весной этого года был сдвинут вниз, относительно уровней прошлого года.

"С технической точки зрения на дневном графике Brent мы видим ожидаемый возврат котировок в начале мая к минимумам апреля в районе $59/барр., - указывает эксперт "Финама". - Такое "двойное" дно спекулянты любят покупать, поскольку весь негатив для нефти, похоже, уже включен в текущие цены. В случае коррекции - ближайшая цель - 61,5/барр. и далее вверх до $65/барр.".

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