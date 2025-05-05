"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку перспектив бумаг "Газпрома" и целевую цену на уровне 150 рублей за привилегированную акцию, что предполагает потенциал роста на 5%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Газпром" опубликовал 30 апреля отчетность за 4К24 и весь 2024 год по МСФО. Выручка за квартал составила 3,2 трлн руб. (+33% к/к), EBITDA - 966 млрд руб. (+42% к/к), а скорректированная чистая прибыль - 592 млрд руб. (+872% к/к).

"Рынок должен позитивно оценить динамику показателей отчета о прибылях и убытках за IV квартал и 2024 год и снижение относительной долговой нагрузки, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Фактически EBITDA оказалась на 10% выше озвученной менеджментом в декабре цифры в 2,8 трлн руб., а Чистый долг/EBITDA - на 0,3х ниже предварительного уровня 2,1х".

Тем не менее свободный денежный поток в 142 млрд руб. как разница между операционным потоком и капзатратами, по оценке экспертов "БКС МИ", недостаточен для покрытия процентных платежей, которые по итогам года составили 771 млрд руб. Кроме того, в 2025 году инвестпрограмма по плану вырастет на 0,4 трлн руб. до 2,8 трлн руб.

"Газпром" раскрыл сильные показатели, - отмечают стратеги инвесткомпании. - Радует динамика EBITDA и чистой прибыли (лучше ожиданий рынка), а также снижение долговой нагрузки и положительный FCF. Вместе с потенциально высоким дивидендом это могло бы быть позитивным для динамики акций в краткосрочной перспективе, но на первый план опять вышло ожидание новостей о возможных санкциях на компанию со стороны США и ЕС".

Расчетный дивиденд за 2024 год - 30,3 руб./акц. (доходность 20%), но эксперты по-прежнему считают вероятность его выплаты в полном размере низкой - дивиденд не заложен в Федеральный бюджет, у компании высокие процентные платежи, и совсем недавно была практика временного увеличения НДПИ конкретно на "Газпром".

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