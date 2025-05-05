"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1580 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Северсталь" представила слабые операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2025 года, - отмечает эксперт. - Снижение выплавки стали, низкие объемы продаж стальной продукции и негативная динамика выручки и EBITDA обусловлены тяжелой ситуацией на внутреннем рынке в связи с высокими процентными ставками. На этом фоне руководство компании приняло решение не рекомендовать дивиденды за 1К2025. Однако мы по-прежнему позитивно смотрим на долгосрочные перспективы российских сталеваров. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали".

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