Прогнозная цена акций Газпрома на горизонте года - 210 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "Газпрома" на горизонте года составляет 210 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Эмитент сильно отчитался за 2024 год и превзошел консенсус по всем показателям. База под выплаты дивидендов составила 1,4 трлн руб., но, скорее всего, компания будет сконцентрирована на дальнейшем снижении уровня долговой нагрузки, чем на выплате дивидендов, - отмечает аналитик. - Положительно смотрим на "Газпром" и считаем его очевидным выгодополучателем при улучшении геополитики. Финансовый результат в текущем году могут поддержать более высокие цены на газ, фокус на внутреннем рынке (тарифы будут проиндексированы на 10,3%) и консолидация ООО "Сахалинская энергия". Наш таргет на двенадцать месяцев - 210 рублей".

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