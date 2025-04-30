Цена нефти может протестировать сверху вниз уровень $60/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут протестировать сверху вниз уровень в $60 за баррель в сложившихся условиях, говорится в материале эксперта Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть марки Brent с начала апреля пребывают в широком диапазоне $60-68 за баррель. Глобальная динамика остается нисходящей. На текущей неделе котировки не смогли удержаться выше $66 за баррель, после чего ускорили снижение. Сейчас цена опускается ниже $63 за баррель, что негативно - растет вероятность теста нижней границы указанного выше торгового диапазона", - указывает аналитик.

Давление на котировки оказывает отсутствие прогресса в торговых переговорах США и Китая, отмечает Рокотянская. "Власти КНР и вовсе отрицают факт наличия таких переговоров. И, вероятно, "торговая война" уже начинает сказывается на экономике. В среду вышла негативная статистика Китая по динамике промышленной активности", - указывает она в обзоре.

Эксперт также отмечает, что в среду в фокусе внимания рынка будут данные по ВВП США за I квартал 2025 года, а также официальные цифры EIA по недельному изменению запасов нефти в США.

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