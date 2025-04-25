Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК Самолет на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Самолет" на уровне "покупать" в ожидании изменений в динамике финансовых показателей компании после начала периода снижения ключевой ставки, говорится в комментарии аналитика Марии Лукиной.

ГК "Самолет" опубликовала результаты за 2П24 по МСФО: выручка выросла на 9% г/г до 168 млрд руб., EBITDA снизилась на 11% г/г до 40,5 млрд руб. Чистая прибыль упала на 80% г/г из-за роста процентных расходов. За весь прошлый год выручка и EBITDA поднялись на 32% и 16% г/г соответственно, а чистая прибыль сократилась на 69% г/г, отмечается в комментарии.

ГК "Самолет" подтверждает планы на текущий год по достижению объема продаж на уровне 2024 года или больше, с увеличением географической диверсификации и предложением спектра инструментов при покупке. Среднесрочными целями остаются снижение долговой нагрузки и повышение рентабельности бизнеса.

"Выручка, EBITDA и чистая прибыль оказались на 14%, 5% и 17% выше наших ожиданий, - указывает Лукина. - В целом мы отмечаем дальнейшее снижение маржи и негативное влияние дорогого долга на чистую прибыль. Мы считаем, что эти тенденции вполне ожидаемы и уже были отражены в цене бумаги. Мы подтверждаем прогноз "покупать" по акциям ГК "Самолет" в ожидании изменений в динамике финансовых показателей после начала периода снижения ключевой ставки".

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