Курс пары рубль/доллар может вырасти на текущей неделе до 85-86 руб./$1 - Freedom Finance Global

Курс пары рубль/доллар может вырасти на текущей неделе до 85-86 руб./$1, полагает эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В среду стоимость российского рубля снижается с самого начала торгов против большинства иностранных валют, - отмечает аналитик в комментарии. - Негативная динамика курса рубля связана с геополитикой, так как запланированные на сегодня переговоры в Лондоне по урегулированию военного конфликта в восточной Европе сорвались. Позже на текущей неделе в Россию должна прилететь делегация США на переговоры, результаты которых могут вновь ободрить фондовый рынок и придать импульс к укреплению рубля. Ожидается множество спекуляций в СМИ на данную тему, следствием чего станет волатильность рынков".

Эксперт считает, что давление на рубль останется в течение всей торговой сессии среды и, возможно, до конца текущей недели. Поэтому курс доллара на текущей неделе может вырасти до 85-86 руб./$1.

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