Заявленный ориентир нового выпуска бондов Аэрофлота близок к справедливому уровню - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Аэрофлота" серии П02-БО-01 близок к справедливому уровню, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Аэрофлот" планирует 22 апреля сбор заявок на облигации серии П02-БО-01 на сумму 20-30 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 30 дней. Тип купона - переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред не более 275 б. п. Начало размещения предварительно назначено на 24 апреля.

"У компании обращается один выпуск с фиксированным купоном с погашением в июне 2026 ода, - отмечает аналитик Александр Афонин. - Бумага торгуется с доходностью около 21,7% годовых. Если ориентироваться на флоатеры госкомпаний с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга, то премии там находятся в диапазоне от 230 б. п. до 370 б. п., а средняя составляет около 290 б. п. Мы считаем, что заявленный ориентир близок к справедливому уровню".

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