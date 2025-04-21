"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций ЮГК на уровне 0,81 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций "Южуралзолото" (ЮГК) на уровне 0,81 рубля на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Алексеевского.

Группа "Южуралзолото" в 2024 году получила скорректированную EBITDA 34,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Это на 11% больше результата 2023 года. Рентабельность по EBITDA осталась примерно на том же уровне - 45,3% в 2024 году против 45,6% в 2023 году. Компания отмечает опережающий рост цены на золото в сравнении с умеренным повышением операционных расходов и ослабление рубля. Чистая прибыль ЮГК подскочила до 8,8 млрд рублей с 0,7 млрд рублей годом ранее.

"Рост выручки и EBITDA главным образом обусловлен динамикой цен на золото, - отмечает аналитик брокера. - В свою очередь, сильный рост чистой прибыли связан с эффектом низкой базы и сокращением убытка по курсовым разницам (от переоценки валютного долга). Исходя из дивидендной политики, за 2024 год выплата на акцию может составить 0,02 рубля. Доходность к текущей цене - 2,6%. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции ЮГК и целевую цену 0,81 рубля на горизонте 12 месяцев".

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