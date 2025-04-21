Бумаги Etalon останутся под давлением в ближайшее время - Альфа-банк

Бумаги Etalon останутся под давлением до момента завершения редомициляции в Россию, прогнозирует старший аналитик Альфа-банка Ирина Фомкина.

Эмитент получил официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности компании за пределами республики в рамках редомициляции в Россию, отмечает эксперт. Процедура перерегистрации может занять примерно 35 дней, на конвертацию бумаг может дополнительно потребоваться еще около 20 дней.

"Мы считаем, что до момента завершения редомициляции бумаги Etalon останутся под давлением поскольку инвесторы ожидают реализацию их "навеса" на рынке. Мы допускаем, что он может составлять более 9%", - пишет Фомкина в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.