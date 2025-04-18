ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в апреле - "Т-Инвестиции"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года, говорится в комментарии главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец.

"Острая фаза неопределенности относительно развития глобальных тарифных войн и разрешения геополитического конфликта оправдывает выжидательный подход со стороны Банка России. Мы считаем, что наиболее вероятное решение по ключевой ставке 25 апреля - сохранение на уровне 21%. Вместе с тем копятся аргументы в пользу начала ее снижения уже в июне. Сохраняем прогноз на конец 2025 года в диапазоне 13-16%", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.