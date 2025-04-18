"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 3900 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 3900 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 16,3% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс.

"Российский рынок нестабилен на фоне возросшей экономической неопределенности в мире, спровоцированной Дональдом Трампом и его инициативой повысить тарифы для торговых партнеров. В этих условиях инвесторы находятся в поисках надежных активов, это могут быть акции компаний, чья прибыль стабильно растет даже в тяжелые времена, а также дивидендные бумаги. Среди российских эмитентов такой компанией может стать X5", - пишут эксперты.

Аналитики "БКС МИ" выделяют следующие факторы:

- Компания представила довольно сильные финансовые результаты по МСФО за 2024 год и хорошие операционные показатели за I квартал 2025 года.

- При высоких темпах роста, компания сохраняет достаточно низкий уровень долга, Чистый долг/EBITDA 0,8x.

- После завершения редомициляции компания объявила дивидендные выплаты в размере 648 руб./акцию, текущая дивидендная доходность - 19%.

- Эмитент может и далее увеличивать долю рынка за счет менее эффективных конкурентов.

Обращают внимание эксперты инвесткомпании и на возможные риски:

- Замедление роста ВВП и высокие процентные ставки могут вызвать замедление потребительского спроса, что в следствии приведет к ухудшению результатов компании.

- С точки зрения регулирования один из основных факторов неопределенности - возможность расширения ассортимента с ограничением наценки на закупочную цену. Кроме того, если ограничения на продажу алкоголя, введенные в отдельных регионах, примут массовый характер, это скажется на обороте и рентабельности.

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