"Т-Инвестиции" осторожно оценивают акции АФК "Система"

"Т-Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы акций АФК "Система" в условиях высоких процентных ставок, говорится в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

"Позитивным катализатором для котировок бумаг могут стать IPO "дочек" эмитента, однако при текущих условиях эти планы пока отложены на более поздние сроки", - отмечает эксперт.

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