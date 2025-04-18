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18 апреля 2025 года 14:31
"Финам" приостанавливает анализ UnitedHealth
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций UnitedHealth Group в связи с неопределенностью динамики бизнеса эмитента, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "UnitedHealth отчиталась за первый квартал 2025 года, причем выручка и прибыль оказались ниже ожиданий, а отставание выручки от прогнозов оказалось необычно крупным - на фоне такого расклада акции компании совершили резкую просадку. Неопределенность вокруг динамики бизнеса эмитента в текущем году достаточно высока", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UNITEDHEALTH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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