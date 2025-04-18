"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Юнипро

"Т-Инвестиции" в настоящее время нейтрально оценивают перспективы акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина.

Компания объявила капитальную программу на 327 млрд рублей, и это делает выплату больших дивидендов в обозримой перспективе практически невозможной, отмечает эксперт.

Консенсус аналитиков ожидает в 2025 году снижения выручки эмитента на 8% г/г и падения EBITDA на 33% г/г.

По мультипликаторам акции "Юнипро" все еще дорогие.

Потехин отмечает и некоторые положительные моменты: впечатляющая для сектора тепловой электрогенерации эффективность на операционном уровне; сильная финансовая устойчивость за счет стабильных результатов, огромного запаса ликвидности и положительного денежного потока.

"Сейчас мы оцениваем акции "Юнипро" нейтрально", - пишет аналитик в обзоре.

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