Акции АФК "Система" в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ

Акции АФК "Система" в настоящее время являются неинтересными для вложений, считают аналитики банка ПСБ.

Эмитент в условиях высоких ставок сохраняет убыток второй год подряд - за 2023 год он был пересмотрен с 5,3 до 13,3 млрд руб. из-за ряда ошибок в предыдущем периоде, о чем сказано в отчетности за 2024 год. Не ждем в текущем году заметного улучшения финансового положения компании, учитывая участие в допэмиссии ГК "Сегежа", - указывают эксперты в обзоре. - Снижение ключевой ставки ЦБ РФ может позитивно отразиться на АФК, но с существенным лагом. Выход на IPO непубличных активов мог бы оказать определенную поддержку бумагам "Системы". На данный момент считаем акции компании неинтересными для вложений".

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