Акции НЛМК остаются фаворитами сталелитейного сектора РФ - "Т-Инвестиции"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остаются фаворитами российского сталелитейного сектора, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 180 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Александра Алексеевского.

"Финансовые результаты эмитента за прошлый год превзошли наш прогноз по выручке, однако скорректированная EBITDA и свободный денежный поток (FCF) оказались ниже ожиданий", - отмечает эксперт.

По мнению Алексеевского, дивиденд на акцию НЛМК за 2024 год может составить около 14,2 рубля, доходность к текущей цене - 10%.

Также аналитик обращает внимание, что по мультипликаторам акции сейчас торгуются достаточно дешево.

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