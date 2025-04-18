Акции ММК в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время справедливо оценены рынком, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Компания прогнозировала, что в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России, а также указывала на продолжение ремонтов в доменном переделе в первом квартале 2025 года. При этом фактическая динамика производства и продаж в первом квартале 2025 года оказалась немного лучше наших ожиданий", - отмечают эксперты.

Учитывая текущую ситуацию на мировом рынке стали, увеличение рисков замедления темпов роста мировой экономики вследствие введения торговых пошлин администрацией США, текущую денежно-кредитную политику Банка России и улучшение производственных показателей ММК относительно четвертого квартала 2024 года, аналитики сервиса считают, что в настоящее время акции эмитента оценены рынком справедливо.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.