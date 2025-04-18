Курс пары юань/рубль может временно уйти ниже 11 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может временно уйти ниже уровня в 11 руб. за юань в текущих условиях повышенного рыночного позитива, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов, в ближайшее время попробуют задержаться выше отметки в $67 за баррель, особенно если Банк Китая на выходных решит снизить ставки LPR.

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