Акции НЛМК в настоящее время справедливо оценены рынком - "Мои Инвестиции"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) в настоящее время справедливо оценены рынком, большого потенциала для роста их котировок в перспективе ближайшего года нет, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"НЛМК опубликовал результаты за 2П24 по МСФО. Свободный денежный поток (FCF), по нашим оценкам, составил 16 млрд руб. В случае выплаты 100% FCF, как за 2023 год, дивдоходность может составить 9%, - отмечают эксперты. - При текущих ценах на продукцию компании и курсе рубля эмитент торгуется с EV/EBITDA 12м на уровне около 4х и с невысокой доходностью FCF в 6%. Полагаем, что акции компании оценены справедливо и не видим большого потенциала для роста их котировок в перспективе ближайшего года".

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