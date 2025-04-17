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17 апреля 2025 года 18:36
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции АЛРОСА с целью 60 руб
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 60 рублей за бумагу и потенциалом роста 16,5% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Эксперт обращает внимание на заявление гендиректора компании Павла Маринычева о том, что санкционные ограничения фактически не оказывают влияния на ее деятельность, поскольку до сих пор не разработано технологий, способных отслеживать происхождение алмазов после их обработки и попадания в ювелирную отрасль. "В первом квартале "АЛРОСА" смогла существенно увеличить продажи алмазов за счет усиления мирового спроса, - отмечает Чернов. - Компания смогла реализовать больше высококачественного сырья, что привело к росту выручки и улучшению финансовых показателей. Укрепление рыночных позиций обеспечит "АЛРОСА" дальнейшее повышение прибыли счет увеличения объемов продаж и повышения средних цен на алмазы. Если текущий тренд сохранится, компания сможет не только компенсировать прежние потери, но и нарастить капитал для инвестиций в модернизацию производства". Кроме того, стабильный спрос на алмазы создаст условия для снижения долговой нагрузки и улучшения дивидендной политики, добавляет аналитик. По мнению Чернова, инвесторам стоит обратить внимание на долгосрочные перспективы компании, так как ее позиции на глобальном рынке остаются прочными, а в России у нее нет конкурентов. "Рекомендуем ценные бумаги компании с к покупке с таргетом 60 руб. и апсайдом 16,5% от текущей цены, который может быть реализован на горизонте от шести месяцев до года в зависимости от общей конъюнктуры российского фондового рынка. Цель для долгосрочных инвестиций в эти акции - 85 руб., потенциал роста - 65%", - указывает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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