"Финам" сохраняет рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $146,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Отчетность Abbott Laboratories за 1К25 оказалась не хуже ожиданий: компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и подтвердила прогнозы по годовой прибыли и темпу роста выручки, - отмечает эксперт. - Кроме того, компания объявила о планах инвестировать $500 млн в свою исследовательскую и производственную инфраструктуру в США. В рамках этого плана компания откроет в текущем году два новых центра - в Техасе и Иллинойсе и создаст до 300 новых рабочих мест".

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